Учеников школы в Рыбинске, где обрушился потолок, перевели в другие здания

Сейчас идут работы в холле на втором этаже. Фото: Администрация Рыбинска

Учащихся и педагогов школы №24 Рыбинска, в одном из кабинетов которой обрушился потолок, перевели в другие здания. Мера эта временная, рассчитана недели на две, пока в основной школе будет проходить ремонт.

С 24 января начальные классы будут учиться в помещениях групп детского сада, входящего в состав школы.

- Для учащихся с 5 по 11 класс учебный процесс с 24 января временно будет организован в соседней школе - №29. Уроки будут проходить во вторую смену, с 14 часов. Вести их будут педагоги 24-й школы, - пояснила директор департамента образования Римма Брядовая.

В кабинете школы №24, где отошла от потолка штукатурка, ремонт уже сделан. Сейчас идут работы в холле на втором этаже.

- В холле, где интенсивность движения детей большая, принято решение отбить слой штукатурки для обследования специализированной организацией конструкций перекрытий. Визуальный и инструментальный осмотр показал, что балка перекрытий находится в хорошем состоянии. Никаких критических моментов не наблюдается. Балку оставим в том виде, в котором она есть без разбора перекрытий. Разгрузим конструкцию за счет устройства подвесного потолка, - сообщил заместитель главы по архитектуре и градостроительству Алишер Рустамов.

После того, как ремонт завершится, специализированная организация обследует все здание.