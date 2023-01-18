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НовостиПроисшествия18 января 2023 7:43

В школе Рыбинска с потолка на учительский стол рухнула штукатурка

Учитель и дети не пострадали
Полина Вачнадзе
Пласт штукатурки 60 на 100 сантиметров рухнул на стол учителя в школе №24 Рыбинска. ФОТО: группа "Телеканал Рыбинск-40" ВКонтакте

Пласт штукатурки 60 на 100 сантиметров рухнул на стол учителя в школе №24 Рыбинска. ФОТО: группа "Телеканал Рыбинск-40" ВКонтакте

В рыбинской школе №24 произошло ЧП. На учительский стол в кабинете №28 с потолка рухнул пласт штукатурки размером 60 на 100 сантиметров. К счастью, ни дети, ни педагог не пострадали.

- Группа продленного дня была переведена в другой кабинет. Директор школы незамедлительно проинформировал городской и областной департаменты образования, - рассказали в администрации учебного заведения.

Специальная комиссия проверила все помещения и опечатала два кабинета - №28, где все и произошло. Для перестраховки было решено закрыть кабинет №21, а также огородить часть коридора.

Глава города Дмитрий Рудаков принял решение срочно провести в школе ремонт. В связи с этим 18, 19 и 23 января учебный процесс будет проходить дистанционно, 20 числа состоится День здоровья.

Со вторника, 24 января, образовательное учреждение начнет работать в штатном режиме.