В школе Рыбинска с потолка на учительский стол рухнула штукатурка

Пласт штукатурки 60 на 100 сантиметров рухнул на стол учителя в школе №24 Рыбинска. ФОТО: группа "Телеканал Рыбинск-40" ВКонтакте

В рыбинской школе №24 произошло ЧП. На учительский стол в кабинете №28 с потолка рухнул пласт штукатурки размером 60 на 100 сантиметров. К счастью, ни дети, ни педагог не пострадали.

- Группа продленного дня была переведена в другой кабинет. Директор школы незамедлительно проинформировал городской и областной департаменты образования, - рассказали в администрации учебного заведения.

Специальная комиссия проверила все помещения и опечатала два кабинета - №28, где все и произошло. Для перестраховки было решено закрыть кабинет №21, а также огородить часть коридора.

Глава города Дмитрий Рудаков принял решение срочно провести в школе ремонт. В связи с этим 18, 19 и 23 января учебный процесс будет проходить дистанционно, 20 числа состоится День здоровья.

Со вторника, 24 января, образовательное учреждение начнет работать в штатном режиме.