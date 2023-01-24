В Ярославле 142 человека обратились в травмпункт после падения на льду

За прошедшие сутки в травмпункт и приемное отделение обратились 142 человека Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Ярославцы продолжают массово обращаться в травмпункты города после падения на покрытых льдом тротуарах. Статистику обращений за сутки опубликовала больница имени Соловьева.

- За прошедшие сутки в травмпункт и приемное отделение обратились 142 человека, получившие травмы в результате падений. Из них 20 госпитализированы. Наиболее частые причины обращений – это переломы рук и ног, - сообщили в медучреждении.

Проверку по поводу неубранных от снега и льда улиц проводит СКР по Ярославской области.