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НовостиОбщество24 января 2023 7:55

В Ярославле 142 человека обратились в травмпункт после падения на льду

Госпитализировали 20 пациентов
Полина Вачнадзе
За прошедшие сутки в травмпункт и приемное отделение обратились 142 человека

За прошедшие сутки в травмпункт и приемное отделение обратились 142 человека

Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Ярославцы продолжают массово обращаться в травмпункты города после падения на покрытых льдом тротуарах. Статистику обращений за сутки опубликовала больница имени Соловьева.

- За прошедшие сутки в травмпункт и приемное отделение обратились 142 человека, получившие травмы в результате падений. Из них 20 госпитализированы. Наиболее частые причины обращений – это переломы рук и ног, - сообщили в медучреждении.

Проверку по поводу неубранных от снега и льда улиц проводит СКР по Ярославской области.