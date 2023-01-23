Ярославские бойцы записали ответ военнослужащим, которых могут обвинить в дезертирстве

Ярославские бойцы записали ответное видео. Скриншот с видео, группа "Регион 76 | Ярославль" ВКонтакте

В Интернете появилось видео – ответ на обращение ярославских мобилизованных, опубликованное на прошлой неделе. В первом ролике бойцы утверждают, что начали отступать, так как им был дан такой приказ, и сейчас есть вероятность, что их могут обвинить в дезертирстве.

А тем временем в Сети распространяется вторая запись. На ней мужчины в камуфляже не скрывая своих лиц и называя позывные (в целях безопасности КП-Ярославль не будет их обнародовать – прим.авт.), утверждают, что приказа об отступлении не звучало.

- Я командир взвода. Здесь записали такое видео и отправили к нам на родину, в Ярославль, что был приказ оставить позицию. Я такого приказа не слышал. Мои люди его тоже не слышали от командира нашего. Рота ушла, мы остались и держим эту позицию. …Ярославцы, вы не думайте, что мы все бежим! Мы здесь! И здесь будем защищать вас! – говорит один из военнослужащих.

По поручению губернатора региона, правительство области передало первую запись в военную прокуратуру. Проводится проверка.