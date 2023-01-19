Жалобами ярославских мобилизованных на командира займется военная прокуратура

Мобилизованные из Ярославской области записали видеообращение. Скриншот с видео, издание "ПроГород"

Военная прокуратура проведет проверку по информации, поступившей от мобилизованных из Ярославской области. Видео в редакцию издания «ПроГород» принесли жены военнослужащих. На нем - около 30 мужчин в камуфляжной форме с закрытыми лицами. Один из них рассказывает о сложившейся ситуации:

- Нам был дан приказ командиром роты об отступлении с позиций. Теперь нас хотят обвинить дезертирами, так как командир роты говорит, что приказа не отдавал.

По поручению губернатора региона Михаила Евраева, правительство области обратилось с этим вопросом в военную прокуратуру. Сейчас проводится проверка.