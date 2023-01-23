Муж бывшего директора ярославского депздрава заплатил крупный штраф по уголовному делу

За незаконную вырубку леса супруг Оксаны Пиклун был оштрафован.
Фото: Полина Вачнадзе
Супруг бывшего руководителя ярославского департамента здравоохранения Оксаны Пиклун выплатил штраф за совершенное преступление.
Илья Пиклун был признан виновным в незаконной рубке леса, за что ему было назначено наказание – штраф в 814 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, однако в добровольном порядке и в установленные сроки Пиклун долг не оплатил.
- Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на его доходы, а также постановление о взыскании сбора в 57 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.
Этих мер оказалось достаточно, чтобы повлиять на должника. Он выплатил и сам штраф, и исполнительский сбор.
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