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НовостиОбщество23 января 2023 6:58

Муж бывшего директора ярославского депздрава заплатил крупный штраф по уголовному делу

Он выплатил приставам более 800 тысяч рублей
Полина Вачнадзе
За незаконную вырубку леса супруг Оксаны Пиклун был оштрафован.

За незаконную вырубку леса супруг Оксаны Пиклун был оштрафован.

Фото: Полина Вачнадзе

Супруг бывшего руководителя ярославского департамента здравоохранения Оксаны Пиклун выплатил штраф за совершенное преступление.

Илья Пиклун был признан виновным в незаконной рубке леса, за что ему было назначено наказание – штраф в 814 тысяч рублей. Приставы возбудили исполнительное производство, однако в добровольном порядке и в установленные сроки Пиклун долг не оплатил.

- Тогда было вынесено постановление об обращении взыскания на его доходы, а также постановление о взыскании сбора в 57 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

Этих мер оказалось достаточно, чтобы повлиять на должника. Он выплатил и сам штраф, и исполнительский сбор.

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