Экс-директор департамента здравоохранения Ярославской области: «Сделать себя крайней я не позволю»

Оксана Пиклун прокомментировала свое увольнение с поста директора депздрава Фото: Правительство Ярославской области

Оксана Пиклун, которая была освобождена от занимаемой должности директора департамента здравоохранения и фармации региона, на странице ВКонтакте прокомментировала свое увольнение. С разницей буквально в несколько минут были опубликованы два поста.

В первом Оксана Александровна поблагодарила тех, кто поддерживал ее за время работы, и не удержалась от ироничных замечаний:

«Спасибо коллегам и всему медицинскому сообществу за поддержку и слаженную совместную работу в течение всех 1,5 месяцев! Я уверена, что буквально со среды ситуация изменится коренным образом, а именно: исчезнут очереди в поликлиниках в связи с полным укомплектованием медицинским персоналом, многоканальная система связи позволит дозвониться в учреждения в любое время дня и ночи, а скорая помощь будет прилетать мгновенно! А если серьезно, системные проблемы, которые копились годами, мы с вами проанализировали и выработали меры по их решению, основываясь на мнении жителей Ярославской области. Реализация которых (видимо, этих мер - прим.ред) позволит повысить качество медицинской помощи и доступность нашему населению!»

Во втором посте, он оказался более резким, Оксана Пиклун написала, что сделать себя крайней не позволит, а отвлечение внимания на неугодный объект есть «старый проверенный метод».

Сегодня, 8 февраля, стало известно, что Оксана Пиклун покинула пост директора областного депздрава, который занимала с конца ноября прошлого года. Новым руководителем назначен Сергей Луганский.