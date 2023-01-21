Студентам рассказали о работе инспекторов по делам несовершеннолетних

В Ярославской области проходит акция "Студенческий десант". Фото: УМВД по Ярославской области

Участники акции "Студенческий десант" узнали о специфике работы инспекторов по делам несовершеннолетних. О нюансах этой профессии рассказали руководители Дзержинского и Ярославского отделов полиции.

- Ребята узнали, что работа с подростками – это тяжелый и ответственный труд, но самое сложное и важное направление – это работа с родителями, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Студенты смогли познакомиться и составить собственное представление также о других подразделениях полиции, в рамках мероприятия инспектора по делам несовершеннолетних провели для студентов экскурсии по отделу.

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В Ярославской области проходит акция «Студенческий десант» (подробнее)