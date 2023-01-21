Студенты Великосельского колледжа познакомились с собаками-полицейскими

Студенты заинтересовались работой в кинологической службе. Фото: УМВД по Ярославской области

Учащиеся Великосельского аграрного колледжа на днях побывали в центре кинологической службы УМВД по Ярославской области.

О специфике работы с собаками, о службе сотрудников ЦКС и особенностях тренировки питомцев студентам рассказал начальник отделения по разведению, выращиванию, дрессировке и тренировке служебных собак Борис Вознюк.

Полицейские показали ребятам навыки и уровни послушания служебных собак, условия их содержания. Студенты увидели, как проходит обучение на поиск и обнаружение наркотических средств и взрывных веществ.

Гости задавали много вопросом - и не только об особенностях работы со служебными собаками. Ребята активно интересовались требованиями, предъявляемыми к кандидатам на службу в центре. Не исключено, что некоторые из них когда-то свяжут свою жизнь с полицией и обзаведутся четвероногим "коллегой".