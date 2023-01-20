Прокуратура оспорит приговор, вынесенный бывшему начальнику штаба ярославской полиции

Прокуратура с решением суда в отношении Ключарева не согласилась. ФОТО: Ярославский областной суд

Ярославская прокуратура намерена оспорить слишком мягкий по их мнению приговор, который был вынесен бывшему начальнику штаба регионального УМВД. 17 декабря Алексея Ключарева признали виновным в превышении должностных полномочий и назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы в колонии-поселении. Однако в связи с истечением срока давности уголовного преследования, бывшего полицейского освободили в зале суда.

Прокуратура с таким решением суда не согласилась. Органами предварительного следствия Ключарев обвинялся в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий. Ущерб для государства от его «деятельности» составил около 40 миллионов рублей. Обвинение в прениях просило для подсудимого 5 лет лишения свободы.

- Прокуратура считает переквалификацию действий осужденного с исключением квалифицирующего признака «с причинением тяжких последствий» незаконной, в связи с чем приговор будет обжалован в апелляционном порядке с доводами об усилении квалификации и назначенного наказания, - уточнили в пресс-службе ведомства.