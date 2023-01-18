Экс-начальник штаба ярославской полиции избежал наказания за превышение должностных полномочий

Бывший начальник штаба УМВД по Ярославской области Алексей Ключарев избежал наказания за превышение должностных полномочий.

Бывший начальник штаба УМВД по Ярославской области Алексей Ключарев избежал наказания за превышение должностных полномочий. Несмотря на то, что суд признал экс-полицейского виновным и приговорил его к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении, отбывать там наказание Ключарев не будет.

- Осужденный освобожден от отбывания назначенного наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Расследование уголовного дела велось с осени 2020 года. По версии следствия, высокопоставленный сотрудник полиции курировал строительство кинологического центра и подписывал акты приемки работ, которые в действительности выполнены не были. Ущерб составил около 40 миллионов рублей. Здание центра до сих пор не введено в эксплуатацию.

Приговор суда в законную силу не вступил.