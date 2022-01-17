Пять ярославцев возглавили департаменты Ярославской области

Ротация коснулась и руководителей нескольких департаментов Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле сегодня, 17 января, прошло внеочередное заседание правительства области. Врио губернатора Михаил Евраев сообщил о своем решении возглавить региональное правительство и назвал имена новых заместителей губернатора и заместителей председателя правительства.

На этом кадровые перестановки не закончились. Ротация коснулась и руководителей департаментов.

Руководителем департамента труда и социальной поддержки населения стала уроженка Ярославской области Надежда Биочино. Более 10 лет она являлась начальником управления по социальной поддержке населения мэрии Ярославля, после перешла на должность заместителя директора департамента труда.

Директором департамента туризма назначена Галина Крохмаль, уроженка Ярославля. Прошла путь от начальника отдела развития туризма мэрии Ярославля до заместителя директора департамента инвестиций и промышленности области.

Директором департамента региональной политики и взаимодействия с органами местного самоуправления стал ярославец Евгений Чуркин. Он стоял у истоков программы инициативного бюджетирования в Ярославской области, запускал проект по благоустройству территорий «Решаем вместе».

Департамент по физкультуре, спорту и молодежной политике возглавил Илья Тюрганов, уроженец Ярославля. Он мастер спорта международного класса по международной акробатике, Чемпион мира и Чемпион Европы. Курировал сферу физкультуры и спорта в мэрии Ярославля.

На должность директора департамента экономики и стратегического планирования назначен Дмитрий Аминов. Он родился в Ярославской области. С 2010 года работал в департаменте труда и социальной поддержки населения Ярославской области, с 2011 года в должности первого заместителя директора департамента. С 2020 года курирует в том числе цифровизацию отрасли социальной защиты и социального обслуживания населения.

Департамент государственного заказа возглавила Марина Кашина. Ее последнее место работы – Министерство транспорта России, где она являлась заместителем директора департамента цифрового развития.