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НовостиОбщество17 января 2023 7:17

В Ярославле открыли пункт сбора живых елок

Новогодние деревья, отслужившие свое, отвезут животным в зоопарк
Полина Вачнадзе
В Ярославле на улице Юности открылся пункт сбора елок.

В Ярославле на улице Юности открылся пункт сбора елок.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле открылся пункт сбора живых елей. Обычно сбором деревьев после новогодних праздников занимается Ярославский зоопарк. В этом году традиция продолжена, но волонтеры клуба «Молодая семья» решили организовать еще один пункт сбора. Для тех горожан, которые хотели бы передать елочки животным, но не имеют возможности доехать до зоопарка.

- Также можно написать нам в социальных сетях, и наши волонтеры приедут и заберут новогоднюю ель, - говорит волонтер клуба Зоя Шильникова.

Принести елки и веточки хвойных деревьев можно до 21 января в клуб «Юность». Он находится по адресу улица Юности,9Б. Деревце можно оставить на парковке для колясок.

Принимаются все елки и сосны, кроме голубых. На ветвях не должно быть украшений и мишуры.