Ярославский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных

В Ярославле стартовала акция "Подари елку зоопарку". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославском зоопарке стартовала ежегодная акция по сбору живых елок. Хвойные деревья, богатые витамином С, используются в качестве добавки к рациону питания животных. А еще из них делают живые изгороди и подстилки в вольерах.

- Мы предлагаем всем жителям города, а также предпринимателям, которые не распродали ели, решить проблему утилизации деревьев и одновременно помочь животным, - говорят в зоопарке.

Ели и сосны, а также ветки хвойных и лиственных пород деревьев принимают по адресу: улица Шевелюха, 137. Оставить елочку можно на парковке, слева от контрольно-пропускного пункта службы безопасности. Важно, чтобы на елях не было остатков мишуры и украшений, и они не были обработаны химикатами. Голубые ели не принимаются, уточнили в зоопарке.