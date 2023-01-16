В Ярославле на Крещение пойдет дождь

19 января в Ярославле пройдет небольшой дождь. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем не Крещенские морозы, а плюсовая температура, дожди и снегопады ждут ярославцев на этой неделе. И если в понедельник и вторник – 16 и 17 января – столбики термометров из последних сил еще будут держаться на уровне ниже ноля, но уже 18 января, в канун праздника, они начнут подниматься.

18 числа ожидается +1, снег и туман, ветер южный, но сильный, с порывами до 15 метров в секунду.

19 января, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», пойдет небольшой дождь. Воздух прогреется до +3 градусов, ветер не утихнет.

Дождь, ветер с порывами до 15 метров в секунду, +2..+4 ожидается и 20 января. А 21 и 22 января начнет холодать: в субботу -2 градуса, в воскресенье – до -7.

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