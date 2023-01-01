В школах Ярославля может повыситься плата за питание

Стоимость питания в школах Ярославля может подняться до 75 рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В школах Ярославля в январе может вырасти размер платы за питание школьников 5-11 классов. Если это произойдет, завтра или обед будет обходиться уже не в 65 рублей, а в 75.

Официальных комментариев по данному вопросу пока нет. В классных чатах разных школ публикуют разную информацию. Например, в одной школе родителей уведомили о том, что комбинат питания сменился и пополнение карты "Ладошки", при помощи которой дети оплачивали еду, невозможно. Те деньги, которые были на счету, заблокированы и вновь статут активны позже.

В другой школе учитель отправил родителям иное сообщение:

- Вопрос с поставщиком питания решен. До 31 января будет работать ООО "Комбинат социального питания". Это значит, что для нас пока ничего не меняется.

Однако "Ладошки" попросили пополнять только до конца этого месяца.

КП-Ярославль обратилась в пресс-службу мэрии с просьбой уточнить, что же происходит с оплатой питания школьников в Ярославле.