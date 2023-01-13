В Ярославской области создательницу финансовой пирамиды заключили под стражу

Обвиняемая в создании финансовой пирамиды жительница Рыбинска заключена под стражу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рыбинский городской суд оправил под стражу создательницу финансовой пирамиды. Изначально 26-летнюю обвиняемую оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но уже 12 января суд изменил меру пресечения.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя МУ МВД «Рыбинское» и избрал в отношении местной жительницы меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 9 марта 2023 года, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Женщине предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере». По данным следствия, от ее действий пострадали не менее 39 человек. Известно, что один из них, поверив злоумышленнице, лишился более 700 тысяч рублей. Он стал первым, кто написал заявление в полицию. Но уже на следующий день подозреваемая вместе со своим адвокатом пришла в правоохранительные органы и написала явку с повинной.