В Ярославле создательница финансовой пирамиды сдалась полиции

38 человек вложили свои деньги в финансовую пирамиду. Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославле 26-летняя создательница финансовой пирамиды сама сдалась полиции. Правда, перед этим на нее поступило заявление от жителя Рыбинска. По его словам, он пострадал от действий аферистки, которая, пообещав получение больших процентов от инвестиций, похитила у него свыше 700 тысяч рублей.

Долго искать подозреваемую полицейским не пришлось – уже на следующий день в сопровождении адвоката она сама пришла в отдел и написала явку с повинной.

Как оказалось, поверил ей и вложил в пирамиду крупную сумму не один человек. Как минимум 38 граждан лишились своих сбережений, клюнув на рассказы о красивой и богатой жизни за счет процентов от инвестиций.

Как сообщила официальный представитель ВМД России Ирина Волк, подозреваемая находится под подпиской и невыезде и надлежащем поведении. Предварительное расследование продолжается.