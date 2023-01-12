В Тутаевском районе в огне погиб 59-летний мужчина

Следователи проводят проверку по пожару в Тутаевском районе. Фото: СУ СКР по Ярославской области

59-летний житель Тутаевского района погиб при пожаре. Его дом в деревне Ильинское загорелся 11 января. На место прибыли сотрудники МЧС. Огонь потушили, но ни само строение, ни его владельца спасти не удалось.

Сейчас следователи СКР по Ярославской области проводят проверку.

- Устанавливаются обстоятельства возгорания и точная причина смерти мужчины. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

В ночь на 12 января в Рыбинском районе при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина.