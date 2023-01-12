В Рыбинском районе при пожаре погибла женщина и пострадал мужчина

В Рыбинском районе при пожаре погибла женщина. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В час ночь 12 января в поселке Песочное Рыбинского района загорелся частный дом на улице Заводская. На место выехали 19 пожарных и 4 спецмашины. Огонь удалось потушить только в 8 утра.

65-летняя хозяйка дома погибла, 64-летний мужчина получил травмы. Пожилого человека госпитализировали, сейчас он находится в больнице. Их дом площадью в 195 квадратных метров полностью уничтожен пламенем.

СКР по факту гибели человека проводит проверку. Причины пожара сейчас устанавливаются.