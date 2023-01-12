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НовостиОбщество12 января 2023 9:35

Рыбинские школьники сделали для участников СВО блиндажные свечи

После каникул ребята принесли более 60 свечей
Полина Вачнадзе
С помощью таких свечей можно и согреться, и приготовить еду, и подсушить вещи.

С помощью таких свечей можно и согреться, и приготовить еду, и подсушить вещи.

Фото: Администрация Рыбинска

Во время зимних каникул учащиеся школы №29 Рыбинска сделали для участников СВО более 60 блиндажных свечей. Процесс изготовления изучали по видеороликам и на уроках технологии.

С помощью свечи можно и согреться, и приготовить еду, и подсушить вещи. При этом у блиндажных свечей, изготовленных из железных банок, гофрокартона и парафина, большой срок службы, горит она долго.

До конца недели партия свечей должна пополниться. После этого свечи, сделанные руками рыбинских школьников, отправят участникам специальной военной операции.

Жители Ярославской области как могут, помогают бойцам. Например, Ольга Алиева связала для них теплые носки, а молодым мамам передала пинетки для новорожденных.