Ярославна связала для новорожденных Донбасса разноцветные пинетки

Одна из самых милых и трогательных посылок скоро отправится из Ярославля на Донбасс. Скриншот с видео ОНФ по Ярославской области

Одна из самых милых и трогательных посылок скоро отправится из Ярославля на Донбасс. Ярославна Ольга Алиева связала для бойцов теплые носки, а для новорожденных – разноцветные пинетки. Детские носочки рукодельница украсила кружевами и помпонами.

- Мамочки, которые рожают детей в Донецке и на Донбассе, под градом пуль и снарядов, тоже герои. Для их деток – теплые носочки, - говорит Ольга. – А кто, если не мы? Мы же все едины. Мы же – Россия. Самое главное, чтобы остались живыми.

Активисты проекта «Народный фронт. Все для победы!» продолжают принимать помощь для военнослужащих. Дополнительное обмундирование и оборудование можно принести по адресу: Ярославль, улица Свободы, 87А, офис 105. На вопросы ответят по телефону 8(4852)21-86-65.