В Ярославской области в 2023 году будет работать санавиация

«Воздушная скорая» с современным оборудованием на борту будет перевозить пациентов из отдаленных районов. Фото: Александр ГЛУЗ

В наступившем 2023 году в Ярославской области продолжит работать санитарная авиация. «Воздушная скорая» с современным оборудованием на борту будет перевозить пациентов из отдаленных районов в клиники региона.

- Эвакуация людей с воздуха необходима, когда речь идет об отдаленных населенных пунктах, труднодоступной местности, больших расстояниях до больниц, - пояснил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В прошлом году санитарная авиация совершила около 40 рейсов, летное время превысило 113 часов. Стоимость контракта составила порядка 22 миллионов рублей. В этом году на работу «воздушной скорой» выделено 25 миллионов.

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