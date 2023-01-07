В поселке Кузнечиха Ярославской области установят дополнительную электрическую подстанцию Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Кузнечиха Ярославской области установят дополнительную электрическую подстанцию. Вчера, 6 января, местные жители остались без электричества, тепла и воды из-за аварии на электросетях. Для их разгрузки решено было установить дополнительную подстанцию и сразу перебросить на нее часть уже имеющейся нагрузки.

- В ситуации, когда индивидуальные дома не обеспечены газоснабжением, жители отапливают жилье только электрическими приборами. Но электрические сети рассчитаны на определенную нагрузку. Превышение указанной мощности может привести к повреждению электрооборудования и перерывам в подаче электроэнергии, - сообщил глава Ярославского района Николай Золотников.

Оборудование начнет работать завтра, 8 января.