В Ярославской области поселок остался без отопления и электричества в тридцатиградусный мороз

Люди замерзают в своих домах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители поселка Кузнечиха Ярославской области 6 января остались без электричества, а значит еще без отопления и воды в тридцатиградусный мороз. Все эти системы взаимосвязаны в поселке.

Местные жители пишут обращения на страницу губернатора региона Михаила Евраева. Люди отмечают, что ориентировочно им обещают вернуть электричество в 21 час. Их волнует, что до этого времени из-за мороза может замерзнуть вода в трубах и сама система отопления.

Известно, что на месте работают аварийные службы.

- Администрация района находится в тесном взаимодействии с начальником Ярославского РЭС. Аварийно-восстановительная бригада работает на месте. Точная информация о восстановлении электроэнергии будет позднее, проинформирую. Ситуация взята под контроль. Бригада делает все возможное. При необходимости, будет подключен резервный дизель генератор. Аварийные службы района находятся в режиме готовности, - сообщил глава Ярославского района Николай Золотников.