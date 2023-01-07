В Рыбинске несколько многоквартирных домов остались без отопления. ФОТО: страница Дмитрия Рудакова ВКонтакте

В Рыбинске вчера, 6 января, вечером произошла серьезная авария на теплосетях. Разорвало трубы прямо под асфальтированной дорогой на улице Плеханова. Сразу несколько многоквартирных домов остались без отопления.

Для устранения аварии из внутренних теплосистем слили воду, чтобы избежать размораживания.

На месте происшествия с вечера работали аварийные службы, однако, отопление удалось восстановить только к 4 часам.

- Много жалоб из разных районов - Полиграфа, Мариевки, Центра, Северного, других. Везде разные причины, но главная – высокий износ систем теплоснабжения. В конце прошлого года начали капитальные ремонты на Полиграфе. Планируем в этом году получить серьезное финансирование и приступить к масштабным работам во всем городе, - отметил глава города Дмитрий Рудаков.

В Ярославской области это не единственная авария, связанная с отключением отопления. Жители поселка Кузнечиха вчера также оставались без тепла целый день в тридцатиградусный мороз.