Прокуратура Ярославского района организовала проверку по поводу отключения электричества в Кузнечихе

Причиной отключения электричества стала перегрузка электролинии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Ярославской района заинтересовалась ситуацией, связанной с отключением электричества в поселке Кузнечиха.

Сегодня, 6 января, люди в тридцатиградусный мороз остались без электричества, воды и отопления.

Позже стало известно, что причиной отключения электричества послужила перегрузка электролинии.

- По предварительным данным, причиной отключения электроэнергии послужило срабатывание высоковольтного предохранителя, вызванное перегрузкой электролинии. Сотрудники обслуживающей организации произвели замену необходимого оборудования. В настоящее время энергоснабжение восстановлено, напряжение в домах жителей соответствует нормативам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль, - сообщили в пресс-службе ведомства.