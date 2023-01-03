В МЧС предупредили ярославцев о метели и сильном ветре 3 января

В Ярославской области 3 января ожидается метель. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области, по данным регионального МЧС, 3 января ожидается ухудшение погоды.

- Прогнозируется сильный снег, ухудшение видимости 200-700 метров, в отдельных районах усиление ветра до 15 метров в секунду, метель, снежные заносы, - сообщили спасатели.

Из-за непогоды возможно возникновение ЧС: затруднения в работе транспорта, увеличение числа ДТП, повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе ЖКХ, обрушение крыш.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ударят морозы. В ночь на 7 января ожидается -25 градусов.