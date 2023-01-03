В Ярославскую область придут рождественские морозы

В Ярославль идут рождественские морозы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Ярославскую область, после череды аномально теплых для января дней, пришли морозы.

- Циклоны объединились и начали вовлекать в свою циркуляцию холодный воздух, а поставщиком холода стал арктический циклон. В центр страны хлынет полярная стужа, - предупредили синоптики Центра "Фобос".

Температура воздуха начала понижаться в ночь на вторник, 3 января. С каждым днем столбики термометров будут опускаться все ниже и ниже.

- А 6 января, в канун Рождества, произойдет обвал холода, - прогнозируют специалисты.

В ночь на 7 января ожидается -22..-25. В отдельных районах может ужарить 30-градусный мороз. 8 января, в последний день долгих выходных, чуть потеплеет - ожидается -23 градуса.