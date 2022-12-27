Синоптики рассказали, какой будет погода в январе 2023 года

Температура в январе окажется близкой к средним многолетним значениям. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГУ МЧС по Ярославской области, со ссылкой на данные Гидрометцентра России, рассказали, какой будет погода в Ярославской области в январе 2023 года.

По прогнозам синоптиков, температура в январе окажется близкой к средним многолетним значениям, а это примерно -10 градусов. В целом количество осадков ожидается в пределах нормы, но в отдельные дни не исключены сильные снегопады и усиление порывов ветра до 15-18 метров в секунду.

Новый год жители Ярославля встретят с плюсовой температурой на улице. Ожидается +1..+2 градуса, 31 декабря возможен дождь, а 1 января – снегопад.