Погода в Ярославле на предновогоднюю неделю

Предновогодняя неделя в Ярославле в плане температурного режима окажется нестабильной. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Предновогодняя неделя в Ярославле в плане температурного режима окажется нестабильной. Плюсовые и минусовые температуры будут постоянно бороться друг с другом.

Сегодня днем и вечером, сообщает Центр "Фобос", ожидается сильный снег и туман, 0..+2. Ближайшей ночью малооблачная погода, температура -6..-8. 25 декабря в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность; ночью -6..-8, днем -4..-6, ветер северо-западный, умеренный. 26 декабря ночью и днем -10..12, ветер слабый. 27 декабря вновь переменная облачность, местами дымка; ночью -13..15, днем -6..-8, ветер юго-восточный, умеренный.

А 28 декабря, в среду, резко потеплее до +1, вновь пойдет снег, который продолжится и 29 числа. Ночью температура опустится до -6, а днем поднимется до +2 градусов. 30 декабря ожидается переменная облачность, сильный снег и сильный туман, ночью и днем -1..+1.

31 декабря, по прогнозам синоптиков "Фобоса", пасмурно с просветами. Днем +1 градус. В ночь на 1 января ожидается +2 градуса. В первый день нового года будет +2, пасмурно, снежно и туманно.