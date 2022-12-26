На площади Юности в Ярославле исчезла остановка

С площади Юности пропала остановка. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

На площади Юности перед ТЮЗом пропала остановка общественного транспорта. Пассажиры ждут автобусов и троллейбусов, не имя возможности спрятаться ни от снега, ни от дождя, ни от ветра.

- Цена проезда скачет ловко, но только где же остановка?! – пишет аноним в группе «Подслушано в Ярославле» ВКонтакте.

- Остановки вам не будет. Все равно платите, люди, - соревнуются в стихосложении ярославцы.

- Остановку съели мыши. У них, наверно, едет крыша.

Смех смехом, но на фоне грядущего подорожания стоимости проезда в общественном транспорте, все выглядит совсем не смешно.

- Ни остановок, ни условий нормального проезда, еще и на ходу загореться можно. Страшно в таком транспорте ездить, - пишет Ольга Юдина.

В комментариях ярославцы предположили, что мэрия расторгла контракт с владельцем остановки из-за того, что он не справлялся с уборкой территории от снега. Как оказалось, контракт действительно был расторгнут, но по инициативе собственника павильона. В ближайшее время состоится аукцион и, вполне вероятно, что на это место зайдет новых арендатор.