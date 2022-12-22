Мэрия Ярославля расторгнет договоры с предпринимателями, не убирающими снег у ларьков

Образцовым в плане содержания территории является ларек на остановке «Проспект Толбухина». Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля будет расторгать договоры с предпринимателями, которые не чистят снег у своих ларьков. По правилам благоустройства, собственник обязан убирать территорию в радиусе пяти метров.

- Некоторые игнорируют замечания администрации. В связи с этим мэрия направила восемь уведомлений о расторжении договоров, - сказал мэр города Артем Молчанов.

С 12 декабря в городе ведется ежедневный мониторинг нестационарных торговых объектов. Уже прошло около 200 проверок, особое внимание уделяется тем, что находятся на остановках общественного транспорта.

Кстати, законом Ярославской области «Об административных правонарушениях» за невыполнение перечня работ по благоустройству предусмотрен штраф – до 100 тысяч рублей.