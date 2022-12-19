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НовостиОбщество19 декабря 2022 12:42

Но Советской площади в Ярославле установили новогодние аттракционы

Они начнут работать 25 декабря
Полина Вачнадзе
В Ярославле на Советской площади 25 декабря начнут работать аттракционы.

В Ярославле на Советской площади 25 декабря начнут работать аттракционы.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на Советской площади 25 декабря начнут работать аттракционы. Дети от 3 до 14 лет смогут прокатиться на цепочной карусели, карусели «Ветерок», свадебной карусели и мини-джете. График их работы – с 12:00 до 20:00.

- После установки оборудование еще раз пройдет проверку и регистрацию в административно-техническом надзоре, — рассказала директор МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» города Ярославля Вера Виноградова.

Карусели предназначены для дете йот 3 до 14 лет.

Карусели предназначены для дете йот 3 до 14 лет.

Фото: Мэрия Ярославля

Карусели будут работать до Масленицы.

25 декабря откроется и каток на Советской. Само развлечение бесплатное, но вход на ледовую площадку будет по билетам.