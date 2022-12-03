Каток на Советской площади в Ярославле откроют 25 декабря

Каток на Советской площади в Ярославле будет работать с 25 декабря по 12 марта Фото: Правительство Ярославской области

Каток на Советской площади в Ярославле должны открыть 25 декабря. Вход будет по бесплатным билетам, получить которые можно на кассе у ледовой площадки. Рядом откроется прокат коньков.

В этом году планируется новшество: бронь билетов, проката коньков и их заточка. Выбрать удобную дату посещения главного катка города можно будет на специальном сайте, сообщили в правительстве региона. Загрузку катка на каждый сеанс можно видеть в режиме онлайн. Также собираются открыть большую раздевалку с панорамным остеклением.

Одновременно на льду смогут находиться до 200 человек.

А откроется новый ледовый сезон матчем дворовой хоккейной лига. Также на катке на Советской будут проходить мастер-классы по зимним видам спорта.

Проработает каток до 12 марта.