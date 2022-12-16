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НовостиОбщество16 декабря 2022 11:14

В Рыбинске закроют для проезда Волжскую набережную и улицу Свободы

Ограничения будут действовать во время Новогоднего легкоатлетического пробега
Полина Вачнадзе
В Рыбинске 17 декабря закроют для проезда Волжскую набережную и улицу Свободы

В Рыбинске 17 декабря закроют для проезда Волжскую набережную и улицу Свободы

Фото: Администрация Рыбинска

17 декабря в Рыбинске стартует НаШествие Дедов Морозов и начнется оно с Новогоднего легкоатлетического пробега. Для безопасности спортсменов и зрителей было принято решение перекрыть движение на пути следования бегунов.

С 11:30 до 13:30 проезд для автомобилей будет закрыт:

- по Волжской набережной на участке от дома №203 до улицы Луначарского,

- по улице Свободы на участке от Крестовой улицы до Волжской набережной.

В это же время 17 декабря на указанных улицах запрещена парковка машин.

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