НаШествие Дедов Морозов в Рыбинске-2022: программа праздника

24 декабря в Рыбинск приедет Дед Мороз из Великого Устюга Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске с 17 декабря стартует ежегодное НаШествие Дедов Морозов. В этом году мероприятие сменило свой формат: вместо традиционного шествия новогодних волшебников по улицам города, во дворах и домах культуры пройдут локальные праздники и конкурсы.

Итак, 17 декабря в 9:00 у ДС «Полет» старт НаШествию даст «Новогодний пробег». Спортсмены, участвующие в забеге, должны будут празднично оформить свою экипировку.

В этот же день пройдет новогодний концерт «Дари добро», на котором выступят воспитанники и педагоги музыкальных школ Рыбинска. Начало в 11:00.

Кроме того, 17 декабря ребят и их родителей соберут на новогодних елках. Одна пройдет в 13 часов у дома №90 на улице Карякинской, вторая – в 16 часов на площади Труда в микрорайоне Волжский.

20 декабря в Копаево по адресу улица Гастелло,5 состоится праздник «Здравствуй, Новый год». Он начнется в 13:00. 21 декабря в 17:30 такой же праздник проведут в Гагаринском микрорайоне – на улице Гагарина у дома №12А.

Главным днем НаШествия Дедов Морозов станет 24 декабря. В этот день в 16:20 на Красной площади у главной елки Рыбинска состоится награждение победителя конкурса «Каждый папа Дед Мороз». Конкурс проводит общественно-культурный центр, участники в образе Деда Мороза должны разместить свою презентацию на странице конкурса ВКонтакте. Победителем станет тот, чья визитка наберет больше всего голосов.

В этот же день Рыбинск посетит главный Дед Мороз страны. Гость из Великого Устюга поздравит рыбинцев в ДК «Вымпел», КДК «Переборы», в кадетском корпусе, во Дворце молодежи.

С 11:00 до 18:00 на Красной площади будет работать новогодняя ярмарка и откроются локации для фото. В 16 часов выступит духовой оркестр. В 16:20 на площадь прибудет главный Дед Мороз.

Завершит праздник выступление городских автомобилистов. В 18:00 на площади перед ДС «Полет» они из своих машин выстроят елку.