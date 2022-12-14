Три человека пострадали в ДТП на Ленинградском проспекте в Ярославле

Три человека пострадали при столкновении машин в Ярославле Фото: Сергей ГАПОН

В Ярославле на Ленинградском проспекте столкнулись два автомобиля. Авария произошла вчера, 13 декабря, около 19:20 у дома №37Б. Заснеженную дорогу не поделили «ВАЗ-21053» и «Тойота».

Травмы при аварии получили три человека. Водителя ВАЗа, мужчину 55 лет, и пассажира этой же машины, женщину 50 лет, госпитализировали. Водителя иномарки после осмотра медики отпустили домой на амбулаторное лечение.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Сегодня из-за аварии в многокилометровую пробку встал Московский проспект и проспект Фрунзе. Более-менее движение восстановилось только после полудня.