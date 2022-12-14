Ярославль встал в восьмибалльные пробки

Утром 14 декабря Ярославль вновь встал в пробку. Скриншот, Яндекс.Карты

Утром 14 декабря Ярославль вновь встал в пробку. Мягко говоря, затруднено движение по Московскому проспекту и проспекту Фрунзе в сторону центра города. Тяжело выехать на основную магистраль с улицы Мельничной.

Сервис «Яндекс. Карты» показывает аварию недалеко от остановки «Большая Федоровская». Если есть возможность, пробку лучше переждать или найти пути объезда.

Центр Ярославля окрашен желтым цветом, однако, медленно, но верно по нему проехать все же можно.

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Авария произошла утром 14 декабря на Московском проспекте (подробнее)