Мэр Ярославля предложил работать дворникам с четырех часов утра Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мэр Ярославля Артем Молчанов сегодня, 13 декабря, на еженедельном совещании предложил изменить рабочий график дворников. Градоначальник отметил, что они могут начинать рабочий день не в 6 часов, как это происходит, а в 4-5 часов для того, чтобы успевать расчищать тротуары до утренних часов пик.

Напомним, что в начале недели на город обрушился небывалый снегопад. Из-за этого в понедельник, 12 декабря, утром образовался дорожный коллапс. Машины застревали на дорогах, а горожане опаздывали на работу из-за пробок. Артем Молчанов сообщил, что специализированная техника работала с ночи, однако, это не помогло избежать заснеженных улиц и дворов.