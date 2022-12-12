Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию на дорогах после снегопада Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов прокомментировал утреннюю ситуацию на дорогах после обильного снегопада. Техника работала в ночную смену и расчищала основные магистрали. Градоначальник отметил, что до утреннего час-пика дорожные службы успели сделать все возможное. Главы администраций проверили происходящее в разных районах города.

- В городе сейчас трудятся 30 больших комбинированных дорожных машин. Продолжаем работу. Надо сделать упор на тротуары. Также важно привести в порядок дворы. Главы районных администраций на постоянной связи с управляющими компаниями. Жилищную инспекцию отправил на обходы городских улиц, чтобы выявить дома, где образовалась наледь на кровлях. Ее тоже необходимо оперативно убрать. Кроме того, в помощь городским службам будем привлекать технику крупных предприятий Ярославля, - сообщил Артем Молчанов.

Напомним, что горожане были не довольны 9-балльными пробками и опоздали на работу из-за дорожного коллапса.