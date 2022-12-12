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НовостиОбщество12 декабря 2022 9:55

Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию на дорогах после снегопада

Артем Молчанов подчеркнул, что нужно сделать упор на уборку дворов
Анастасия ГОЛУБЕВА
Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию на дорогах после снегопада

Мэр Ярославля прокомментировал ситуацию на дорогах после снегопада

Фото: Мэрия Ярославля

Мэр Ярославля Артем Молчанов прокомментировал утреннюю ситуацию на дорогах после обильного снегопада. Техника работала в ночную смену и расчищала основные магистрали. Градоначальник отметил, что до утреннего час-пика дорожные службы успели сделать все возможное. Главы администраций проверили происходящее в разных районах города.

- В городе сейчас трудятся 30 больших комбинированных дорожных машин. Продолжаем работу. Надо сделать упор на тротуары. Также важно привести в порядок дворы. Главы районных администраций на постоянной связи с управляющими компаниями. Жилищную инспекцию отправил на обходы городских улиц, чтобы выявить дома, где образовалась наледь на кровлях. Ее тоже необходимо оперативно убрать. Кроме того, в помощь городским службам будем привлекать технику крупных предприятий Ярославля, - сообщил Артем Молчанов.

Напомним, что горожане были не довольны 9-балльными пробками и опоздали на работу из-за дорожного коллапса.