В Ярославле к уборке снега предложили привлекать студентов

В Ярославле к уборке снега с улиц города могут привлечь студентов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославле на уборку снега с улиц города могут выйти студенты. Об этом сообщили на общегородском совещании 6 декабря.

- Идет работа с молодежью. Мы готовы сделать для них гибкий график работы, то есть, 4 часа в день. Это работа по отдельным заявкам, на отдельных участках, - уточнил директор ДГХ Ярослав Овчаров.

На такие меры ярославские власти и «Горзеленхозстрой» готовы пойти из-за нехватки сотрудников. И если с "рабочими руками" вопрос как-то решается, то с трактористами есть проблема. Несмотря на то, что зарплата у них в районе 40-50 тысяч рублей.

- Эта профессиональная позиция очень узкая. Обучение и подготовка ограничены, поэтому и наблюдается недостаток кадров, - пояснил заммэра по вопросам ЖКХ Николай Степанов. – Продолжаем работать по привлечению этой категории сотрудников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В мэрии Ярославля собственникам зданий пригрозили наказанием за неочищенные крыши

Мэр города настоятельно попросил не ждать, когда снег и сосульки накопятся (подробнее)