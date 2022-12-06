В мэрии Ярославля собственникам зданий пригрозили наказанием за неочищенные крыши

Если на крышах обнаружатся снег и наледь, собственников будут наказывать. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На общегородском совещании, которое прошло сегодня, 6 декабря, мэр Ярославля Артем Молчанов поднял проблему неочищенных от снега и сосулек крыш. За промедление градоначальник пригрозил наказаниями.

- Серьезные руководители мне говорят, что не принято убирать по одной сосульке, надо ждать, когда накопится много, тогда уборка будет эффективной. От такой практики пора отходить. Есть мораторий на проверки, но есть и другие инструменты, - сказал Артем Молчанов.

По его словам, прокуратура мэрию в этом вопросе должна поддержать.

А пока до прокуратуры дело не дошло, мэр распорядился районным администрациям провести мониторинг уборки крыш. Если обнаружат снег и наледь, собственников будут наказывать.

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