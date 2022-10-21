В мэрии Ярославля назвали дома, рядом с которыми опасно ходить зимой

Собственники и арендаторы зданий в Ярославле должны ежедневно осматривать крыши и чистить их по мере необходимости Фото: Иван ПРОХОРОВ

В мэрии Ярославля напомнили собственникам зданий и арендаторам о необходимости своевременно чистить крыши от снега зимой.

- Собственники и арендаторы обязаны ежедневно осуществлять осмотр зданий. Очистка от снежных и ледяных наростов должна проводиться не позднее 24 часов с момента их выявления. Вывоз сброшенного снега, снежных и ледяных наростов с пешеходных дорожек, проездов, тротуаров осуществляется силами и средствами собственников или арендаторов зданий в течение суток в специально отведенные для этих целей места, - информирует мэрия Ярославля.

Также городская администрация опубликовала список домов, рядом с которыми ходить зимой опасно. В перечень вошли 37 объектов, большая часть находится в Кировском районе.