В отношении ярославца, с ножом напавшего на гаишника, возбуждено уголовное дело

В отношении ярославского водителя-дебошира возбуждено уголовное дело. ФОТО: группа "Подслушано у водителей" ВКонтакте

57-летний водитель «Чери» заключен под стражу за нападение на полицейского. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Инцидент произошел вечером 2 декабря на Пятерке. На улице Добрынина столкнулись «Киа Рио» и «Чери», водители вызвали сотрудников ГИБДД для оформления аварии. Когда они приехали, один из мужчин повел себя неадекватно: он выхватил нож и попытался нанести полицейскому удар в шею.

Задержать злоумышленника помог очевидец. Прохожий сделал вид, что идет мимо, а когда человек с ножом выпустил его из зоны своего внимания, напал на него со спины, применил прием из борьбы и обезвредил.

Неадекватного водителя доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что задержанный пьян.

- Сейчас выполняются действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.