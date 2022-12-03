В Ярославле пьяный водитель с ножом напал на полицейского

В Ярославле неадекватный водитель напал на полицейского Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 2 декабря, во время оформления рядовой, казалось бы, аварии произошло ЧП. Вечером на улице Добрынина столкнулись "Киа Рио" и "Чери Тига", на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции.

Но водитель "Чери" повел себя неадекватно: он выхватил нож и попытался им ударить полицейского.

- В соответствии с законом «О полиции» сотрудник ДПС ГИБДД произвел предупредительный выстрел в воздух, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В ситуацию вмешался очевидец, 38-летний мужчина. Он со спины подкрался к неадекватному водителю, повалил его на землю и вместе с полицейскими обезвредил.

Дебошира доставили в отдел. Там было установлено, что 57-летний задержанный пьян. В отношении него составили несколько протоколов. Но только административным наказанием ярославец вряд ли отделается. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.