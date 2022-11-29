В Ярославскую область придут аномальные морозы

В Ярославской области сильно похолодает Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ярославской области, по прогнозам синоптиков, сильно похолодает. Большая часть страны уже оказалась во власти аномальных морозов, скоро они дойдут и до нас.

- Причина морозов – обширный антициклон, который протянулся в средней полосе России, от берегов Байкала до Днепра. В циркуляции этого очага заключены ледяные воздушные массы из Заполярья, - объяснили синоптики Центра «Фобос».

Всю оставшуюся неделю в Ярославле днем ожидается в районе -10 градусов. Ночью столбики термометров будут опускаться до -15. По прогнозам специалистов, на свой пик стужа выйдет в пятницу, 2 декабря. В субботу и воскресенье «потеплеет» до -5.

Кроме того, синоптики предупредили ярославцев о высоком атмосферном давлении. так что метеозависимым людям на этой неделе придется нелегко.