Синоптики предупредили ярославцев об аномально высоком атмосферном давлении

На этой неделе в Ярославской области существенно похолодает Фото: Олег УКЛАДОВ

Календарная зима, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», стартует с сильных морозов и аномально высокого атмосферного давления.

- Барометры покажут 765 мм ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы, - сообщили в Центре.

На свой пик атмосферное давление выйдет во вторник, 29 ноября. Понижаться оно начнет только к концу недели.

На этой неделе в Ярославской области существенно похолодает. Причина этого – усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки. Обойдется без осадков, облака начнут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. Заключительный аккорд осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается по-январски студеным.

Завтра на фоне высокого атмосферного давления ожидается переменная облачность, ночью -10..-12, днем -8..-10.

30 ноября малооблачно, ночью – 11..-13, днем -7..-9.