В Рыбинске запретили выход на лед

В Рыбинске запретили выходить на лед до 31 декабря. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске запретили выходить на лед. Ограничение действует с 30 ноября по 31 декабря на реках Волга, Шексна, Черемуха, Коровка и Рыбинском водохранилище в черте города.

Такая мера предосторожности вводится ежегодно на период ледостава и весной, в период оттепели. На берегах устанавливают предупреждающие щиты, организуют патрули.

Нарушителей сначала предупреждают, потом штрафуют. За выход на лед положен штраф в 3 тысячи рублей, за выезд – 5 тысяч рублей.

Выход на лед запретили и в Ярославле.