Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 7:03

В Рыбинске запретили выход на лед

Ограничение действует до 31 декабря
Полина Вачнадзе
В Рыбинске запретили выходить на лед до 31 декабря.

В Рыбинске запретили выходить на лед до 31 декабря.

Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске запретили выходить на лед. Ограничение действует с 30 ноября по 31 декабря на реках Волга, Шексна, Черемуха, Коровка и Рыбинском водохранилище в черте города.

Такая мера предосторожности вводится ежегодно на период ледостава и весной, в период оттепели. На берегах устанавливают предупреждающие щиты, организуют патрули.

Нарушителей сначала предупреждают, потом штрафуют. За выход на лед положен штраф в 3 тысячи рублей, за выезд – 5 тысяч рублей.

Выход на лед запретили и в Ярославле.