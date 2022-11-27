Мэрия Ярославля запретила выход на лед на территории города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Ярославля 25 ноября выпустила постановление, согласно которому, выход или выезд на лед на территории города запрещен. Сейчас погода может быть достаточно переменчива и реки, которые замерзают ночью, может оттаять утром. Рыбакам опасно на данный момент заниматься своим любимым делом, так как в любой момент лед может треснуть под ногами.

- Ограничить водопользование и запретить выход граждан и выезд транспортных средств на лед на водных объектах, расположенных на территории города Ярославля, до установления устойчивого и безопасного ледостава, определенного Правилами охраны жизни людей на водных объектах Ярославской области и Правилами пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Ярославской области, утвержденными постановлением Администрации Ярославской области от 22.05.2007 № 164, - говорится в постановлении.